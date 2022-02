Apresentador - Neto - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 25/02/2022 16:47

Na tarde desta sexta-feira (25), o OneFootball anunciou o fim da parceria com o apresentador e ex-jogador Neto. A decisão foi tomada após Neto ter feito ataques ao treinador do Palmeiras Abel Ferreira.

Por meio das redes sociais, a empresa reafirmou seu posicionamento e comunicou a decisão, confira:

"Sentimos muito pelo ocorrido. Esse tipo de comportamento não condiz com os valores do OneFootball e com o nosso apreço por respeito dentro e fora de campo. Não compactuamos com qualquer tipo de preconceito e já informamos o apresentador em questão que não trabalhamos mais com ele", disse o OneFootball via Twitter.

ENTENDA O CASO

Durante o programa 'Os Donos da Bola' da última quinta-feira, Neto exibiu trechos de uma entrevista de Abel Ferreira em que o português alfineta a imprensa e cita a diferença entre falar sobre futebol e entender do jogo. O apresentador não gostou e atacou.

"O que você quer? E a imprensa não vai em cima? O jornalista tem que falar de ciência? O ex-jogador não pode falar que você mexeu errado? A sua mãe sabe mais? Sabe fazer bacalhau, sabe fazer cacetinho? A minha mãe sabe de futebol, talvez a sua não saiba", disse Neto.

"Quando ele coloca a mãe no meio, eu já fico bravo. A mãe é uma coisa sagrada.'A minha mãe sabe de futebol'. A sua mãe seria tão covarde quanto você para enfrentar o Chelsea? Talvez sua mamãe não seria. Para mim, você foi covarde. Você acha que é colonizador. E quando faz isso, é porque está indo embora. E coloca a culpa na imprensa, no jornalista", prosseguiu o apresentador.