Mario Celso Petraglia - Reprodução de TV

Publicado 25/02/2022 16:30

Rio - O presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, questionou os valores pagos pelas SAF´s (Sociedade Anônima do Futebol) de Botafogo e Vasco. Na opinião do dirigente, os números estão bem abaixo do que deveriam ser.

"O que estamos vendo atualmente são os clubes se entregando a investidores por preços absurdamente baixos. É o preço de um jogador", disse Petraglia, fazendo referência a Neymar, vendido pelo Santos ao Barcelona por 88,4 milhões de euros - na cotação atual, R$ 514 milhões.

Petraglia também negou que irá implementar o modelo neste momento no Furacão.

"Tenho várias propostas, mas vou fazer avaliação , quero saber o quanto valemos. Temos um modelo que nos interessa da melhor forma, mas vamos ver como o mercado reage", afirmou.

Para adquirir 90% da SAF do Botafogo, o americano John Textor pagou R$ 400 milhões. Já a 777 Partners desembolsou R$ 700 milhões por 70% do futebol do Vasco.