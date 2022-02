Bronny James ao lado de seu pai, LeBron James - Getty Images

Publicado 25/02/2022 16:24

Rio - A marca de roupas íntimas PSD anunciou, nesta sexta-feira (25), que é a mais nova parceira de Bronny, filho do astro LeBron James, do Los Angeles Lakers, em um acordo milionário. Segundo o Yahoo! Sports, o contrato tem valor de US$5,1 milhões (cerca de R$26 milhões na cotação atual). Ja Morant, Trae Young e Tyler Herro, por exemplo, são nomes da NBA que são patrocinados pela empresa de vestuário.



"Eu uso PSD desde que me lembro. Quando a conexão é real e autêntica, torna uma parceria como essa realmente emocionante. Por isso, estou ansioso para compartilhar minhas ideias e contribuições para criar algumas peças bastante únicas", disse Bronny James à imprensa.



Filho de LeBron James, Bronny representa Sierra Canyon, escola que fica em Los Angeles. Com 1,88m de altura, e 6,1 milhões de seguidores no Instagram, o jogador de 17 anos é uma febre na comunidade basqueteira dos Estados Unidos. Assim, a parceria foi fundada para alavancar tanto a marca quanto o seu próprio nome.