Cobertura do Santiago Bernabéu sendo reformadaReprodução

Publicado 25/02/2022 17:00

Rio - O Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, está ganhando cara nova. O local, que está em obras desde 2019, vai ficar cada vez moderno e maior, e deverá ficar pronto em 2023. A reforma custou mais de 500 milhões de euros (mais de R$ 3 bilhões), e será paga ao longo de 25 anos. O clube, inclusive, divulgou nesta sexta-feira (25), um vídeo mostrando o andamento das obras.

¡Así van las obras del Santiago Bernabéu!

¡Avanza la viga corona y el impactante invernadero del césped!#RealMadrid pic.twitter.com/9Dd26Y27Xz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2022

A nova cobertura do Santiago Bernabéu será retratil, para que o estádio também possa receber jogos de basquete, tênis, rugby e futebol americano. Além disso, o local contará com sistema de aquecimento sob o solo, e poderá receber grandes shows.

Como dito, a expectativa é que a principal parte do estádio fique pronta para a temporada 2023/24 do calendário do futebol europeu. No entanto, as obras não terminarão aí, já que a previsão do término da reforma do estacionamento do estádio é entre 2024 e 2025.