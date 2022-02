Richarlison foi artilheiro da Olimpíada - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/02/2022 17:49

Rio - O atacante Richarlison, do Everton, da Inglaterra e seleção brasileira, fez apelo pelo fim do conflito entre Ucrânia e Rússia nas redes sociais. Com passagem pelo Fluminense, o jogador de 24 anos pediu o fim da guerra ao afirmar que a atual situação "nunca é a resposta".

"Deixem crianças, mulheres e todos os demais civis viverem suas vidas em paz", iniciou Richarlison, que também se mostrou preocupado com os colegas de profissão que estão isolados na Ucrânia", disse.

"Deixem meus amigos jogadores e demais brasileiros/estrangeiros que vivem na Ucrânia voltarem para casa em segurança. Por favor, parem a guerra!", concluiu o atacante, colocando um emoji em alusão à Ucrânia e um com bandeira branca", completou.