Alan Patrick - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/02/2022 17:33

Rio - Uma cirurgia de hérnia inguinal salvou o meia Alan Patrick da guerra na Ucrânia. Atualmente defendendo o Shakhtar Donetsk, o ex-jogador do Flamengo deixou o país na última segunda-feira, antes do ataque russo, para realizar o procedimento na Alemanha. As informações são do site "GE".

Alan foi operado na última terça-feira, após sentir fortes dores abdominais. Ao receber alta, o atleta decidiu retornar ao Brasil diante do cenário de caos em que se encontra a Ucrânia.

Ao todo, mais de 30 jogadores brasileiros atuam na Ucrânia. A maioria deles se refugiou em um hotel na área central de Kiev. Eles ainda aguardam ajuda do governo brasileiro para deixar o país.