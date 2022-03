Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro' - Reprodução/Instagram

Publicado 09/03/2022 19:53

Rio - Cristiano Ronaldo Júnior, filho do craque português de mesmo nome, protagonizou uma cena engraçada e curiosa em vídeo publicado nas redes sociais esta semana. Após fazer um gol em um treinamento, o herdeiro de CR7 comemorou gritando a palavra "Receba", do "Luva de Pedreiro", influenciador que virou meme nas últimas semanas por conta de vídeos engraçados e com belos gols. Confira o momento:

No vídeo do filho do craque português, muitas pessoas se impressionaram com a semelhança da forma de jogar do Cristianinho e de seu pai. Confira:

Meno é a cópia do pai, com mais talento sem neurose — Receitas online (@Receitas__onlin) March 9, 2022

O "Luva de Pedreiro" vem sendo um dos destaques do mundo futebolístico na internet nas últimas semanas. Personalidades como Neymar, Richarlison e o streamer Casimiro Miguel já comentaram nas redes sociais sobre os vídeos do influenciador Iran Ferreira.