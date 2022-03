Karim Benzema tem noite mágica, e Real Madrid elimina o PSG da Champions - Divulgação/Real Madrid

Karim Benzema tem noite mágica, e Real Madrid elimina o PSG da Champions Divulgação/Real Madrid

Publicado 09/03/2022 19:11 | Atualizado 09/03/2022 19:31

Rio - Em uma noite histórica na Europa, o Real Madrid derrotou o Paris Saint-Germain por 3 a 1, e se classificou para as quartas de final da UEFA Champions League. No confronto, realizado no lotado Estádio Santiago Bernabéu, o atacante francês Karim Benzema foi o grande destaque da partida, marcando três gols que garantiram a vitória da equipe Merengue. Com o hat-trick, Karim Benzema se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Real Madrid, atrás apenas do espanhol Raúl, e do português Cristiano Ronaldo.

No primeiro tempo, a equipe do PSG se mostrou confiante, e começou pressionando bastante a defesa do Real Madrid. Mbappé, grande destaque da equipe francesa na partida, teve duas chances perigosas de gol, aos sete e aos onze minutos, mas acabou desperdiçando as duas.

Aos 33 da etapa inicial, Nuno Mendes recebeu uma bola na ponta esquerda, e lançou para Mbappé, que bateu no canto direito do goleiro Courtois e abriu o placar para o PSG. No entanto, a arbitragem viu que Nuno estava em posição irregular, e acabou anulando o gol.

No entanto, quatro minutos depois, Neymar fez um belo lançamento de perna esquerda para Mbappé, que ganhou de Alaba na velocidade, e bateu novamente no canto direito do goleiro belga. O arqueiro chegou a encostar na bola, mas não evitou o primeiro gol da equipe de Paris.

No segundo tempo, o jogo ganhou outra forma. A equipe do Real Madrid começou a atacar cada vez mais, especialmente no lado esquerdo, com Vinicius Júnior e Luka Modric.

Porém, o primeiro lance de perigo da etapa final foi do PSG. Neymar viu Mbappé sozinho na área, e lançou para o francês, que driblou o goleiro Courtois e tocou para o fundo das redes, aumentando o placar para sua equipe. No entanto, o árbitro auxiliar acabou vendo o atacante em posição irregular, e anulou mais um gol do camisa sete da equipe.

Aos onze, o técnico Carlo Ancelotti fez duas mudanças que mudaram o patamar do jogo: saíram Toni Kroos e Marco Asensio, para a entrada de Camavinga e Rodrygo, gerando mais velocidade para a equipe Merengue atacar.

Nos quize minutos, o goleiro do PSG, Donnarumma acabou falhando na hora de cortar uma bola, e foi desarmado por Benzema. O francês viu Vinicius Júnior dentro da grande área, e deu o passe para o brasileiro dominar, respirar, e devolver novamente para o camisa nove finalizar, fazendo o gol de empate da partida.

Com 30 minutos da etapa final, Luka Modric roubou a bola no seu campo de defesa, e lançou para o brasileiro Vinicius Júnior, que partiu em disparada. O camisa 20 invadiu a grande área, e rolou para Modric, que viu muito bem Benzema sozinho. Sem dificuldades, o francês chutou e estufou as redes do goleiro italiano, botando o Real Madrid na frente, e levando a partida para as penalidades.

No entanto, dois minutos depois do gol da virada, o Real Madrid fez mais um. Rodrygo recuperou uma bola perdida pela defesa do PSG, e lançou para Vinicius Júnior, que brigou com Marquinhos e conseguiu cruzar para Benzema finalizar de primeira, e fazer o gol da classificação da equipe Merengue, fazendo o Santigo Bernabéu ir ao delírio.

Daí pra frente, o PSG não se encontrou na partida. O clube francês passou a ter dificuldades em sair da área defensiva, fazendo com que apenas o Real Madrid atacasse.

Assim, o Real Madrid garantiu sua vitória, de virada, em uma partida mágica de Karim Benzema, eleito o craque do jogo pela UEFA. Vale destacar que o atacante chegou ao seu jogo número 500 com a camisa do clube espanhol.