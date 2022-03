Fluminense é absolvido na Justiça por acusação de racismo no clássico contra o Flamengo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Fluminense é absolvido na Justiça por acusação de racismo no clássico contra o Flamengo Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/03/2022 20:29

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveu, na tarde desta quarta-feira, o Fluminense da acusação de racismo contra o atacante Gabigol, no clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca, no dia 6 de fevereiro. Por outro lado, o Rubro-negro foi multado em R$ 20 mil por cânticos homofóbicos. A informação é do jornal "O Globo".

Em unanimidade, todos os cinco juízes votaram pela absolvição do Fluminense e pela punição do Flamengo. Além disso, o Rubro-negro correu o risco de ter recebido a multa no valor máximo por R$ 100 mil, o que não aconteceu. Por sua vez, o Tricolor poderia ter perdido pontos no Estadual.

Fluminense e Flamengo foram enquadrados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O texto é claro sobre "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".