Técnico Pep Guardiola - Foto: Divulgação/AFP

Técnico Pep GuardiolaFoto: Divulgação/AFP

Publicado 09/03/2022 21:15

Rio - O Manchester City empatou em 0 a 0 com o Sporting de Portugal e avançou para às quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa. Após a partida, em entrevista ao jornalista Fred Caldeira, da "TNT Sports", o técnico Pep Guardiola foi questionado sobre treinar a Seleção Brasileira após a Copa do Mundo do Catar, uma vez que Tite já anunciou sua saída ao término da competição.



O treinador despistou e evitou fazer mais comentários: "No Brasil tem técnicos brasileiros muito bons", afirmou Guardiola.



Depois da goleada em Portugal, o City de Guardiola só empatou nesta quarta, mas não teve sustos e controlou a partida. Pela sexta vez na temporada, o time não balançou as redes. O próximo adversário do time inglês na Champions será definido por sorteio, no próximo dia 18.