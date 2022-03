Neymar lamenta gol sofrido pelo PSG - AFP

Publicado 10/03/2022 09:31

Rio - Neymar e Donnarumma se estranharam e precisaram ser separados pelos companheiros no vestiário do PSG para não chegarem as vias de fato. É isso o que garante o jornal Marca, da Espanha.

De acordo com a publicação, após a derrota para o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pelas oitavas da Liga dos Campeões, o brasileiro cobrou o italiano pela falha no gol de empate do Real. O goleiro, porém, não ficou quieto e teria lembrando de um erro do camisa 10 no segundo gol da equipe espanhola.

A partir daí, o clima teria esquentado e os companheiros de time precisaram intervir para evitar uma briga entre os dois.

Com a derrota por 3 a 1, o PSG está fora da Champions League. Resta agora apenas o Campeonato Francês, competição que é líder com 62 pontos, 13 a mais que o Nice.