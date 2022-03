Memes: Vasco foi eliminado precocemente da Copa do Brasil - Reprodução

Publicado 10/03/2022 09:18 | Atualizado 10/03/2022 09:19

Rio - O Vasco perdeu para o Juazeirense nos pênaltis e deu adeus a sua participação na Copa do Brasil na segunda fase da competição. O resultado negativo na Bahia fez a alegria dos torcedores rivais do Cruzmaltino. Nas redes sociais, muitos memes foram produzidos para ironizar a derrota do clube carioca.

