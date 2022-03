Arrascaeta e Diego Godín serão desfalques para suas equipes - Reprodução/Instagram De Arrascaeta

Publicado 17/03/2022 19:59

Rio - A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) anunciou, no começo da noite desta quinta-feira (17), os 26 atletas convocados pelo treinador Diego Alonso para os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar, contra o Peru, no dia 24, no Estádio Centenário, em Montevidéu, e contra o chile, no dia 29, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago.

Confira a lista dos convocados pelo técnico Diego Alonso





Lista de convocados por @AlonsoDT para la última doble fecha de Eliminatorias.



(24/3) (29/3)#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/I6dwmDQ1YN — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 17, 2022 Como visto na lista, dois clubes brasileiros terão desfalques importantes para seus jogos nos campeonatos estaduais. O Atlético-MG perderá o zagueiro Diego Godín. Porém, isto não deve ser um problema tão grande para o técnico El Turco Mohamed, pois Júnior Alonso já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já está disponível para atuar. Como visto na lista, dois clubes brasileiros terão desfalques importantes para seus jogos nos campeonatos estaduais. O Atlético-MG perderá o zagueiro Diego Godín. Porém, isto não deve ser um problema tão grande para o técnico El Turco Mohamed, pois Júnior Alonso já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e já está disponível para atuar.

Pelo lado do Flamengo, a perda também não é tão grande assim. Embora Giorgian de Arrascaeta seja titular absoluto, e não tenha um reserva de praticamente o mesmo nível, o Flamengo, a princípio, não tem nenhum jogo marcado para as datas em que o meio-campista estiver com a sua seleção. Vale lembrar que a FERJ ainda não divulgou as datas das finais do Campeonato Carioca.