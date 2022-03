Gabigol cobra pênalti pelo Flamengo contra o Vasco - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol cobra pênalti pelo Flamengo contra o VascoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/03/2022 20:50

Rio - O apresentador Abel Neto, da ESPN, criticou a arbitragem do Campeonato Carioca e comentou sobre o lance polêmico do pênalti marcado para o Flamengo na última quarta-feira, contra o Vasco, pelo Estadual. Na ocasião, o Rubro-negro venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0, com gol de Gabigol, no Maracanã.

Além disso, o jornalista citou um pênalti não marcado para o Botafogo no duelo contra o Flamengo, no dia 23 de fevereiro, também pelo Campeonato Carioca, e criticou a falta de critério da equipe de arbitragem nas partidas.

"Mão é mão em todo jogo. Já falamos várias vezes desde o ano passado ou retrasado. Tenho a minha opinião, preferia a regra antiga. O árbitro interpreta. Teve intenção de botar a mão na bola é pênalti, bateu sem querer não é. Antigamente era assim. Hoje em dia resolveram que bola bateu na mão é pênalti, inventam um monte de 'sub-regras' difíceis de serem entendidas", disparou Abel Neto no 'ESPN F360'.

"Em todo jogo bateu na mão é pênalti. Então dá sempre. Por exemplo, Botafogo x Flamengo, uma vergonha, pênalti a favor do Botafogo, não deram. Qual a diferença? Qual o critério para esse lance não ser marcado a favor do Botafogo e ser marcado contra o Vasco? É isso que irrita. Tem que dar sempre, ou acaba com essa regra. Senão vira bagunça, esculhambação", completou.