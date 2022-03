Emiliano Sala - Jean-Francois Monier / AFP

Publicado 17/03/2022 21:20

Rio - Emiliano Sala morreu em 2019 após queda de avião. De acordo com inquérito divulgado nesta quinta-feira, o argentino estava inconsciente antes do acidente ao ser exposto por altos níveis de monóxido de carbono.



O avião estava com um defeito no sistema de exaustão. Vale lembrar que o jogador realizava um voo comercial não licenciado. Emiliano Sala viajava da França para o País de Gales para concluir sua transferência do Nantes para o Cardiff City. O jogador chegou como a contratação mais cara da história do clube galês. O valor da negociação girava em torno de 20 milhões de euros.

De acordo com inquérito, Emiliano Sala morreu de ferimentos na cabeça e no peito. Além do jogador, o piloto David Ibbotson também faleceu no acidente, mas seu corpo nunca foi encontrado.



O avião caiu no Canal da Mancha. O júri da Câmara Municipal de Bournemouth considera que o jogador era passageiro de um voo com um piloto sem licença correta para viajar à noite. David Henderson, empresário que organizou o voo, foi condenado a 18 meses de prisão por colocar em risco a segurança dos passageiros.



Emiliano Sala foi sepultado na cidade de Progreso. O jogador era argentino, mas acabou atuando só na França. Era muito querido pelos torcedores do Nantes por todo o período em que defendeu a equipe. Vivia o melhor momento da sua carreira e em um determinado momento, chegou a superar Messi, Agüero e Icardi em número de gols.



O jogador era atacante, tinha 1,87m e faleceu aos 28 anos. Durante sua carreira, atuou em clubes como Bordeaux e Nantes. Infelizmente, não conseguiu construir uma carreira pelo Cardiff City na Premier League.