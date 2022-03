Gabigol e Neymar - Daniel Castelo Branco

Gabigol e NeymarDaniel Castelo Branco

Publicado 19/03/2022 11:54

Rio - Neymar Júnior não vive seu melhor momento no Paris Saint-Germain. Após eliminação da Liga dos Campeões da Europa para o Real Madrid, os torcedores da equipe francesa não deixaram de criticar e vaiar o atacante brasileiro. Em meio a isso tudo, muito se especula sobre uma possível transferência do atleta para outro clube. Segundo informações do jornal "The Sun", do Reino Unido, um dos destinos do jogador pode ser o Newcastle. Vale lembrar que o clube foi adquirido por um consórcio saudita bilionário.

Ainda de acordo com o veículo, o Newcastle pode ter problemas para contratar o atacante. Isto porque, clubes como Barcelona e Manchester City também estão interessados em Neymar, trazendo uma alta concorrência em busca do atleta. Vale lembrar que são poucas equipes que podem contratar o atacante, por conta da sua multa rescisória com o PSG, de cerca de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1.1 bilhão, na cotação atual).

Sabendo disso, o Newcastle já possui um "plano B" em mente. Caso não consiga fechar a contratação de Neymar, o clube inglês já monitora Gabigol, atacante e ídolo do Flamengo.

No entanto, vale lembrar que o Flamengo já recusou propostas de clubes da Premier League para negociar seu camisa nove. Porém, o Clube da Gávea deve estar preparado para uma possível investida de algum clube europeu.