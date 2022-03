Karim Benzema está fora do próximo jogo do Real Madrid - avid S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Publicado 19/03/2022 10:12

Rio - O principal nome do Real Madrid na atual temporada, Karim Benzema, será desfalque para o técnico Carlo Ancelotti no duelo contra o Barcelona, neste domingo (20), pelo Campeonato Espanhol. Segundo informações do "Diario AS", o jogador ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda, e será preservado no El Clásico 282.

No entanto, a expectativa é de que Benzema não seja problema para o duelo do clube Merengue contra o Chelsea, pela Liga dos Campeões da Europa, no dia seis de abril, em Londres.

O atacante, inclusive, também será poupado na seleção da França, e não entrará em campo nos amistosos contra a Costa do Marfim e a África do Sul, nos dias 25 e 29 de março.

A expectativa do departamento médico do Real Madrid, é de que o jogador volte a ficar a disposição para o próximo duelo da equipe, no sábado (2), contra o Celta de Vigo, pela La Liga.

Como dito anteriormente, Real Madrid e Barcelona se enfrentarão no próximo domingo (20), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. O "El Clásico 282" será válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Atualmente o clube Merengue está na liderança, com 66 pontos. Já a equipe comandada por Xavi Hernández está na terceira colocação, com 51 pontos.