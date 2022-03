Max Verstappen fez o tempo mais rápido no terceiro treino livre do GP do Bahrein - OZAN KOSE / AFP

Publicado 19/03/2022 10:50

Rio - O terceiro, e último, treino livre do GP do Bahrein da Fórmula 1, teve o atual campeão da categoria, Max Verstappen, como piloto mais veloz. O holandês garantiu o tempo de 1min32s544, e superou os demais pilotos.

Como nos demais treinos livres, a segunda colocação foi do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, com o tempo 1min32s640. Fechando o "top 3", estava o companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull Racing, Sérgio Perez, que cravou 1min32s791. Heptacampeão mundial da categoria, Lewis Hamilton ficou apenas na sexta colocação, marcando 1min33s121.

Um das equipes que mais surpreendeu os fãs da Fórmula 1 neste começo de temporada, é a Haas. A scuderia, que não garantiu pontos no campeonato do último ano, começou 2022 de maneira conturbada, rescindindo o contrato de Nikita Mazepin, e decidindo uma "disputa" entre Kevin Magnussen e Pietro Fittipaldi pelo última vaga, ao qual o dinamarques acabou assumindo. No treino livre deste sábado (19), Magnussen terminou na sétima colocação, com 1min33s437. Já Mick Schumacher veio em 14º, com 1min34s295.

Vale lembrar que os carros voltam para a pista ainda neste sábado, às 12h (horário de Brasília), para o primeiro treino classificatório da temporada. A corrida acontecerá no domingo (20), no mesmo horário.