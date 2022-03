Presidente da Fifa: Gianni Infantino - Foto: Geoff Caddick/AFP

Publicado 19/03/2022 16:02

Rio - A Fifa doou mais de R$ 5 milhões em ajuda às vítimas da guerra na Ucrânia. A entidade já se manifestou algumas vezes contra a Rússia e promoveu algumas sanções ao país no âmbito esportivo. Em comunicado, a entidade máxima do futebol afirmou que o valor deve "responder às necessidades que foram identificadas como as mais urgentes".

"A Fundação Fifa está pronta para fornecer parte da ajuda necessária, trabalhando em conjunto com as comunidades do futebol na Ucrânia e na região", disse Gianni Infantino à agência de notícias AFP. A Fifa excluiu a Rússia das eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar, que ocorre no final do ano.

A guerra entre os dois países já se arrasta há algumas semanas, e as tentativas de um cessar-fogo não tiveram sucesso. Vladimir Putin, presidente russo, ordenou invasão ao país vizinho por meio de tropas militares. Vários jogadores brasileiros que atuavam na Ucrânia voltaram ao Brasil, como Dentinho e Junior Moraes, que acertaram com Corinthians e Ceará, respectivamente.