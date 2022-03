Técnico da seleção brasileira, Tite - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/03/2022 09:00 | Atualizado 25/03/2022 09:07

Rio - O técnico da seleção brasileira, Tite, que irá permanecer no cargo até o fim da participação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, poderá assumir o comando do Arsenal, da Inglaterra, posteriormente. De acordo com informações do repórter Eric Faria, da Rede Globo, o comandante está negociando para dirigir o clube de Londres.

Tite comanda a seleção brasileira desde 2016, quando deixou o Corinthians e aceitou a proposta para substituir Dunga. Além do Alvinegro do Parque São Jorge, o treinador já passou por clubes importantes do futebol brasileiro como Palmeiras, Grêmio e Internacional.

A goleada sobre o Chile por 4 a 0 pode ter sido a despedida da Seleção no Brasil pelas Eliminatórias. A equipe de Tite ainda enfrenta a Bolívia, fora de casa, na próxima terça, e também terá o jogo remarcado contra a Argentina. No principal clássico da América do Sul, o Brasil é mandante, mas a CBF quer marcar o duelo para fora do país.