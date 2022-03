Neymar - AFP

Publicado 25/03/2022 15:55 | Atualizado 25/03/2022 16:21

Depois de ser acusado de treinar bêbado, Neymar foi alvo de mais uma crítica em relação ao seu comportamento fora de campo. O "diário AS", na coluna "TikiTakas" questionou a postura do jogador em jogar pôquer de forma constante. O jornal considera que a prática que pode distanciar o craque do futebol.

O diário apontou que Neymar costuma praticar o jogo de cartas entre seus amigos e já participou de torneio, por isso, a ação indica suposto vício, uma vez que o atleta já revelou que pretende se profissionalizar depois de sua carreira nos gramados.

"Tem havido muito barulho no ambiente do craque brasileiro, que não para de crescer neste mundo, conquistando inclusive troféus como o adquirido em uma competição do PokerStars em dezembro do ano passado, ou os conquistados no últimos dias do ano. Um crescimento que contraria sua atuação no campo de futebol, do qual parece estar se afastando aos poucos", afirmou o veículo.

"Em 2022 também mantém o pôquer entre seus costumes, e mesmo em datas tão marcantes, como a eliminação do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, Neymar viajou para Barcelona para participar de um novo torneio junto com dois ex-companheiros de Barça, revelando uma atitude que muitos torcedores reclamam e um vício que o afasta do futebol", completou o jornal.

O atacante do PSG ficou em 3º lugar entre os 83 inscritos no torneio de pôquer online, o High Roller da Winter Series, e levou R$ 761.364,65 para casa e mostrou que não é bom apenas em campo.