Gareth Bale é criticado por jornal 'Marca'Foto: OSCAR DEL POZO/AFP

Publicado 25/03/2022 17:11

Rio - O atacante Gareth Bale se revoltou com as críticas do jornal espanhol "Marca", após ser contestado por atuar pela seleção do País de Gales e não pelo Real Madrid, da Espanha. Nesta sexta-feira, o jogador galês expôs a situação nas redes sociais e revelou o "verdadeiro parasita".

A ausência de Bale no Real Madrid chamou a atenção da imprensa espanhola. Após sentir dores nas costas, o jogador galês precisou se ausentar do clássico contra o Barcelona, no último domingo e, posteriormente, o atleta se apresentou à seleção.

Na capa da edição da última quarta-feira, do "Marca", Gareth Bale é estampado em uma foto, dando um grande pulo e sorrindo com o companheiro de seleção do País de Gales. No entanto, o destaque foi para a crítica da manchete: "Já não dói". Além disso, o atacante galês foi chamado por um jornalista do jornal de "parasita", ridicularizando a sua passagem pelo Real Madrid.

"É um período onde as pessoas acabam com as próprias vidas devido à insensibilidade e à implacabilidade da comunicação social", pelo que apelou para que os autores deste tipo de artigos que sejam 'responsabilizados'", disse Gareth Bale nas redes sociais



"Felizmente, desenvolvi resistência durante o meu período na vida pública, mas isso não significa que artigos como estes não causem danos e perturbem, pessoal e profissionalmente, aqueles que são alvo destas histórias maliciosas", afirmou.

"Espero que, pela altura em que os nossos filhos estejam numa idade em que sejam capazes de absorver notícias, a ética e os padrões do jornalismo tenham sido impostos de forma mais rigorosa", completou.



"Quero usar esta plataforma para encorajar uma mudança na forma como falamos e criticamos, publicamente, as pessoas, simplesmente por não alcançarem expetativas irrealistas que lhes são projetadas. Todos sabemos quem é o verdadeiro parasita", concluiu.