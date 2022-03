Vista da tribuna de imprensa do Maracanã - Reprodução/MaiorViagem

Vista da tribuna de imprensa do MaracanãReprodução/MaiorViagem

Publicado 25/03/2022 16:50

Rio - Fluminense e Botafogo seguem sua preparação para o confronto decisivo neste domingo (27), às 16h (horário de Brasíia), no Maracanã, em partida válida pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. No entanto, mesmo sendo um dueo importante para ambas as equipes, a expectativa é de baixo público no estádio. Segundo o jornalista Marcello Neves, apenas 12 mil ingressos foram vendidos para o confronto.

Do total, aproximadamente 10 mil ingressos foram comprado por torcedores do Fluminense. Vale lembrar que o Clube das Laranjeiras venceu o confronto de ida por 1 a 0, e ainda possui a vantagem do empate. Ou seja, para se classificar para as finais, o Glorioso necessita vencer o confronto por dois ou mais gols de diferença.

Confira os valores dos ingressos para Fluminense x Botafogo.

SETOR NORTE (BOTAFOGO)

– Sócios e meia-entrada – R$25

– Não-Sócios e inteira – R$50



SETOR LESTE (TORCIDA MISTA)

– Sócios e meia-entrada – R$30

– Não-Sócios e inteira – R$60



SETOR MARACANÃ MAIS (TORCIDA MISTA)

– Sócios e meia-entrada – R$132

– Não-Sócios e inteira – R$200

*(Este setor oferece serviço de buffet de comidas e bebidas não-alcóolicas)



SETOR SUL (FLUMINENSE)

– Sócios e meia-entrada – R$25

– Não-Sócios e inteira – R$50