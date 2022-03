Thiago Silva colocou seus pés na Calçada da Fama do Maracanã - Divulgação/Maracanã

Thiago Silva colocou seus pés na Calçada da Fama do MaracanãDivulgação/Maracanã

Publicado 25/03/2022 16:29

Rio - O zagueiro do Chelsea e da Seleção Brasileira, Thiago Silva, foi eternizado na Calçada da Fama do Estádio do Maracanã, nesta sexta-feira (25). Um dia após atuar na vitória da Seleção Brasileira em cima do Chile, por quatro a zero, o zagueiro se juntou a nomes como Pelé, Zico, Garrincha, Marta, Ronaldinho Gaúcho, Gabigol, Rivellino, Ronaldo, Romário, Petkovic, Eusébio, Ghiggia, Ademir Menezes, e muitos outros grandes astros que também colocaram seus pés no Maracanã.

Dia de eternizar o monstro @tsilva3 na minha Calçada da Fama!



Ídolo do @FluminenseFC, fundamental na @CBF_Futebol e hoje no @ChelseaFC_pt, viveu grandes momentos por aqui!



Uma honra tê-lo para sempre na minha história, craque! pic.twitter.com/hA1kMwtOZd — Maracanã (@maracana) March 25, 2022

O defensor comentou, primeiramente, sobre os momentos complicados de sua vida, como a tuberculose que teve em 2005.

"Um dia mais do que especial para mim. Deus foi muito generoso comigo, não só por causa do futebol, mas na vida pessoal também. O maior título para mim foi ter vencido a tuberculose, em 2005, quando fiquei perto de me aposentar. Esse dia aqui para mim é mais do que especial. Fico verdadeiramente lisonjeado com essa homenagem", disse o defensor.



Thiago Silva também falou sobre a atmosfera da torcida presente no Maracanã na vitória sobre o Chile.

"Ontem foi uma atmosfera incrível. Nem na final da Copa América eu senti tanta emoção. Tava para ser aquele jogo de 4 a 0, com excelente exibição nossa", comentou o zagueiro.

Com a partida desta quinta-feira (24), Thiago Silva chegou à marca de 105 partidas disputadas com a camisa da Seleção Brasileira, entrando no "top 10" do ranking, empatado com Emerson Leão e Ronaldo Fenômeno.

Agora, o próximo compromisso do zagueiro do Chelsea ainda é com a Seleção Brasileira, na terça-feira (29), no duelo contra a Bolívia, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz. O duelo será válido pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.