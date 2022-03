John Textor - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/03/2022 21:28

Rio - O comentarista Paulo Calçade, da "ESPN", acredita que a decisão da semifinal do Campeonato Carioca entre o Botafogo e Fluminense neste domingo, às 16h, no Maracanã, não deve abalar o torcedor alvinegro, caso seja eliminado. Durante o programa "ESPN FC" nesta sexta, o jornalista afirmou que a torcida "vai dar gargalhadas" e, ainda assim, "olhar para frente".

"O legal do Botafogo é que pode acontecer qualquer coisa nesse jogo que o torcedor está olhando lá para frente. Tem a chegada do treinador, foi ao mercado interno e fez uma grande contratação que foi o Patrick de Paula e poderá fazer isso mais vezes", afirmou Paulo Calçade no 'ESPN FC'.

"É um ótimo caminho, primeiro mapeia o mercado nacional. E agiu em cima de um grande, que é o Palmeiras, que não rasga dinheiro, que não está batendo na porta de ninguém querendo vender jogador. Isso muda o Botafogo de tamanho nesse momento. É toda uma construção. O resultado no Estadual não é decisivo para o novo clube que vai surgir", concluiu.