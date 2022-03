Presidente do Barcelona - Joan Laporta - Foto: PAU BARRENA/AFP

Presidente do Barcelona - Joan LaportaFoto: PAU BARRENA/AFP

Publicado 25/03/2022 20:58

Rio - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, se esquivou sobre o possível interesse do clube espanhol nas contratações de Kylian Mbappé, do PSG, da França, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund, da Alemanha. O mandatário mandou recado à torcida e garantiu que a diretoria não fará operações que prejudiquem a abalada situação financeira.

"Que os sócios estejam tranquilos porque não vamos perder a cabeça por uma operação desta magnitude. A maioria dos jogadores querem vir ao Barça, gosta do clube, do time, nossa filosofia, nossa forma de trabalhar e entender o futebol. E isso é bom, comprovamos em muitos casos diariamente. Terão que se adaptar aos níveis salariais do Barça e a uma estrutura econômica da operação que mantenha sustentabilidade e equilíbrio", disse o presidente Joan Laporta, em entrevista ao jornal 'Mundo Desportivo'.



Laporta aproveitou para afirmar que não comenta sobre jogadores para que o preço dos alvos não aumentem, e os interesses do Barcelona sejam prejudicados. Quanto a Mbappé, o contrato do atacante francês encerra no meio do ano, e o centroavante norueguês pode deixar o clube alemão na próxima janela.

"Não falarei de jogadores concretamente, mas, sim, o que posso dizer é que não faremos nenhuma operação que ponha em risco a instituição. Tem sido uma máxima que seguimos desde que chegamos de novo à presidência. Vamos seguir com esta filosofia, este critério e não colocar em risco a instituição em operações que nem se estivéssemos equilibrados faríamos", afirmou.