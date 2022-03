Técnico da Itália, Roberto Mancini não conseguiu classificação para a Copa do Mundo - Claudio Villa/Divulgação/FIGC

Publicado 25/03/2022 18:36

O técnico da Itália, Roberto Mancini, não fugiu das críticas nem da sua mãe pela não classificação para a Copa do Mundo do Catar com a derrota em casa para a Macedônia do Norte, por 1 a 0. Dona Marianna Puolo, em entrevista a uma rádio italiana, lamentou os erros da Azzurra em momentos decisivos, como os dois pênaltis perdidos por Jorginho contra a Suíça, e também afirmou que teria convocado Mário Balotelli.

"Poderia ter sido melhor, mas isso é futebol, às vezes as coisas dão certo e às vezes dão errado. Tínhamos a partida em nossas mãos, mas o ataque não foi bem. Eu teria chamado Balotelli, porque ele tem uma força física incrível e na frente do gol ninguém pode detê-lo", afirmou a mãe de Roberto Mancini.



Ela também apontou Jorginho como principal responsável pela eliminação italiana. Afinal, o ítalo-brasileiro perdeu pênaltis nos dois empates sem gols com a Suíça, que terminou em primeiro do grupo e se classificou para a Copa do Mundo, enquanto a Itália foi para a repescagem.



"Infelizmente, erros como o de Jorginho nos custaram a vaga. Eu não quero apontar meu dedo para ele porque certamente não fez de propósito, mas se você perde dois pênaltis..."