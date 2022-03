Tite vai deixar a Seleção após a Copa do Mundo no Catar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tite vai deixar a Seleção após a Copa do Mundo no CatarFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/03/2022 18:06

Rio - O apresentador Neto se revoltou com a atuação da Seleção Brasileira na última quinta-feira, apesar de ter vencido o Chile por 4 a 0, no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Durante o programa "Os Donos da Bola", da Band nesta sexta-feira, o ex-jogador criticou também o possível destino do técnico Tite, que foi informado pelo repórter Eric Faria, do "Grupo Globo".

"Se vocês acham que essa seleção brasileira, que é uma seleção mentirosa e que não tem o mínimo (conceito de) jogar futebol. Vocês se preocupam com Neymar, que está inchado, e quando ele faz um gol de pênalti a torcida vai lá e aplaude", disparou Neto no 'Os Donos da Bola'.



"Quando o Neymar tinha 26, 27 anos ele pegava a bola, driblava quatro, e os caras todos atrás. Ele não consegue chegar. Talvez, Neymar, você tem que escutar algumas pessoas para saber como você tá. Aí o Tite acha que está tudo bem. Parabéns, Tite!", ironizou.



"Por sinal é uma relação casada que vocês (da CBF) têm. Aí o Edu Gaspar sai da CBF e vai para o Arsenal. Quem assume é o Juninho Paulista, que fica como coordenador. Aí o Tite convoca um zagueiro e um atacante do Arsenal e sai na mídia que ele pode ser o técnico de quem? Do Arsenal!", concluiu.