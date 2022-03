Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, ao lado de Jair Bolsonaro - Reprodução

Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, ao lado de Jair BolsonaroReprodução

Publicado 25/03/2022 17:22

Rio - O ex-goleiro Marcos, um dos maiores ídolos do Palmeiras, costuma ser bastante ativo nas redes sociais, e comentar sobre assuntos além do mundo do futebol. Nesta sexta-feira (25), o campeão da Copa do Mundo de 2002 entrou numa polêmica, e debochou de uma pesquisa do Datafolha, que indicou que Lula (PT) tivesse mais intenções de voto do que os demais candidatos. Vale lembrar que o ex-goleiro é apoiador do atual presidente da república, Jair Bolsonaro (PL). Confira a publicação:

Vale destacar que esta não é a primeira vez que Marcos faz comentários a favor de Jair Bolsonaro. Ainda em seu Instagram, o ex-goleiro já revelou o motivo de apoiar o atual presidente da república.

"Eu sei que minha imagem é 100% vinculada ao futebol, mas infelizmente eu vivo de outras coisas hoje, eu tenho a minha empresa. Se o Bolsonaro não é o cara perfeito, pelo menos ele é o menos ruim, porque eu estou vendo que ele está tentando fazer a parte dele", disse o ex-goleiro do Palmeiras.