Zico entregou a representantes de cinco instituições as doações do Jogo das Estrelas de 2021 - Divulgação

Zico entregou a representantes de cinco instituições as doações do Jogo das Estrelas de 2021Divulgação

Publicado 25/03/2022 17:48

Mesmo sem o mesmo impacto de outros anos, por causa da ausência do Maracanã, o Jogo das Estrelas de 2021, realizado no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador no fim de dezembro, conseguiu ajudar cinco instituições de projetos beneficentes. Nesta sexta-feira, Zico fez a distribuição do que foi arrecadado no evento.



Representantes dos projetos Associação CyberOuvintes, o Instituto Amparando, o Lar Maria de Lourdes, o AC Vicente Moretti e o Ambulatório Multidisciplinar Pós-Covid do HUPE estiveram no CFZ, clube de Zico, para receber a doação. Os valores não foram divulgados



"Hoje é o dia mais importante, é o dia do nosso propósito maior. O jogo é para ajudar a quem precisa e hoje estamos finalizando a entrega das doações às instituições. Foi um jogo diferente e, talvez, um dos mais especiais. Havia uma dúvida muito grande se poderíamos realizar a partida, gostaria de aproveitar e agradecer mais uma vez à Portuguesa, que nos acolheu e nos deu a oportunidade de realizarmos o jogo. Eu mesmo não sabia se poderia entrar em campo, consegui adiar minha cirurgia e joguei alguns minutos. Depois de todas as dificuldades, deu tudo certo, graças a Deus!", disse Zico.