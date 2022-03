ISÉRIE B/GUARANI X VASCO - ESPORTES - Leandro Castán, do Vasco, reage durante partida contra o Guarani válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira (04). Foto: KAREN FONTES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO ISH20211104002 - 04/11/2021 - 21:05 - KAREN FONTES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/03/2022 18:32

Rio - O zagueiro Leandro Castán foi anunciado nesta sexta-feira como o novo reforço do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O experiente jogador de 35 anos deixou o Vasco no final da última temporada e assinou com o clube paulista até o fim deste ano.

Leandro Castán é anunciado pelo Guarani Foto: Divulgação/Guarani

Castán já estava treinando com o elenco do Guarani para a disputa da Série B. Revelado pelo Atlético-MG, o zagueiro teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro de 2011 e da Libertadores de 2012. Fora do Brasil, o jogador passou também por Roma, Torino e Sampdoria, ambos da Itália.

Posteriormente, o último clube de Castán foi o Vasco, onde permaneceu de 2018 a 2021, sendo uma das lideranças da equipe cruz-maltina. Apesar de ter sido capitão do clube carioca, o zagueiro ficou fora dos planos da diretoria do clube carioca. A tendência é que o atleta esteja apto para a estreia da Série B, contra o Brusque, que pode acontecer entre 8 e 9 de abril.