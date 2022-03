Galvão Bueno - Divulgação

Galvão Bueno Divulgação

Publicado 25/03/2022 18:34

Rio - Galvão Bueno deixará as narrações da TV Globo no fim de 2022 após 42 anos. De acordo com o jornalista Thiago Asmar, ex-repórter da TV Globo, o principal motivo para o narrador tomar a decisão foi a redução de quase 80% em seu salário.

“O locutor esportivo está muito insatisfeito com a redução. Pelos corredores da emissora, há quem tenha se espantado com o tamanho do corte aplicado a um dos nomes mais respeitados e conhecidos da televisão brasileira”, disse Asmar.

“O Galvão Bueno, nos últimos anos, tinha o maior salário do esporte da Globo. Houve uma redução de cerca de 80% de seus vencimentos. Reduziram muito. A emissora vive uma crise financeira e faz uma politica de redução custos. O Galvão não ficou satisfeito. Mas, ele topou continuar por conta da Copa do Mundo”, afirmou.

“Um narrador, da dimensão do Galvão Bueno, fica insatisfeito com as derrotas da Rede Globo em transmissões esportivas. Isso incomoda um narrador do tamanho do Galvão Bueno. Ele narrava jogos decisivos da Libertadores. Ele narrava jogos decisivos da Liga dos Campeões. Ele sempre foi o cara da Fórmula 1”, finalizou.