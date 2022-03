Coluna do Venê

Flamengo inicia conversas para renovar com Rodinei e oferece mais dois anos de contrato ao lateral

Na figura de Bruno Spindel, o Departamento de Futebol conversou com o jogador no Ninho do Urubu e deixou claro o desejo de estender o compromisso, com uma valorização salarial

Publicado há 2 horas