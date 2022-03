Elkeson em praia da Zona Sul do Rio - Leitor

Elkeson em praia da Zona Sul do RioLeitor

Publicado 26/03/2022 15:28 | Atualizado 26/03/2022 15:57

Rio - Ventilado como possível reforço do Botafogo no começo de 2022, o atacante Elkeson está no Rio de Janeiro. O jogador, de 32 anos, participou de uma partida de futevôlei na praia de Ipanema, na Zona Sul, da capital fluminense.

Elkeson está sem clube desde que deixou o Guangzhou Evergrande, da China. O jogador chegou a negociação com o Botafogo, antes da chegada de John Textor, porém, os números do Glorioso não chegaram próximo do que era pedido pelo atleta.

Além do clube carioca, Elkeson chegou a ser ventilado em outras equipes da Série A, mas nenhuma negociação acabou caminhando. Revelado pelo Vitória, o o atacante defendeu o Botafogo em 2011 e 2012. Depois, acabou negociando como futebol chinês e atuou no país por dez temporadas.