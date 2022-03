Flamengo x Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 28/03/2022 10:00

Rio - Após a classificação do Fluminense para enfrentar o Flamengo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro oficializou, na noite do último domingo, que irá antecipar a data das finais do Campeonato Carioca. A primeira partida entre as duas equipes será na próxima quarta-feira, às 21h30. O jogo de volta, no próximo sábado, ainda não tem horário definido. Os dois confrontos serão no Maracanã.

Inicialmente, as finais do Campeonato Carioca estavam marcadas para quinta-feira e domingo. No entanto, a Conmebol marcou a estreia do Flamengo na Libertadores contra o Sporting Cristal, no Peru, para o dia 5 de abril. Caso a data da final fosse mantida, o Rubro-Negro não teria o tempo de descanso obrigatória para duelo contra os peruanos.

O Flamengo chegou à decisão do Campeonato Carioca após passar pelo Vasco nas semifinais, vencendo os dois jogos por 1 a 0. Já o Fluminense se classificou contra o Botafogo com um gol Canos, aos 51 do segundo tempo. Apesar da derrota por 2 a 1, o Tricolor avançou por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 e levar vantagem do empate por conta da melhor campanha.