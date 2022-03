Flamengo do jovem Hugo e Fluminense do experiente Fábio se enfrentam nesta quarta-feira, no Maracanã - Fotos: Marcelo Cortes / Flamengo e Mailson Santana / Fluminense

Publicado 30/03/2022 07:13 | Atualizado 30/03/2022 09:30

Flamengo e Fluminense escrevem hoje mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Às 21h40, diante de um Maracanã lotado, os clubes fazem o primeiro duelo da final do Cariocão 2022, em uma decisão que terá um peso ainda mais especial. Vale lembrar que não existe vantagem do empate. Caso isso aconteça, o troféu será decidido nos pênaltis.



Maior vencedor de estaduais no Rio, com 37 títulos, o Rubro-Negro quer aumentar sua hegemonia e alcançar um feito inédito em sua história. Atual tricampeão, com duas conquistas justamente em cima do Tricolor, o Mengão vai em busca de seu primeiro tetra.



Do lado vermelho e preto do confronto, Gabigol é a grande esperança dos flamenguistas. O atacante é o artilheiro do campeonato, com 8 gols, empatado com Erison, do Botafogo. Além dele, Arrascaeta, que comanda o meio-campo do time, também vem brilhando no ataque. O uruguaio já marcou cinco vezes no torneio, mas não é certo que ele começará como titular, já que o atleta defendeu sua seleção ontem.



Segundo maior campeão do Carioca, com 31 conquistas, para não amargar um tri-vice e encerrar um jejum que já dura quase dez anos, já que a última conquista foi em 2012, o Fluzão vai pra cima com tudo.



Para balançar as redes, os tricolores depositam suas esperanças na dupla de atacantes Cano e Arias. O argentino e o colombiano já marcaram quatro gols cada.



No meio de campo, grande parte da torcida vem pedindo para que Abel Braga coloque Paulo Henrique Ganso como titular. Isso porque mesmo quando vem do banco, o camisa 10 vem contribuindo com boas atuações e passes decisivos.



Na atual edição do Estadual, o Flu levou a melhor contra o Fla, vencendo por 1 a 0, com um gol marcado por Arias.



Inspirado nisso, o Time de Guerreiros tentará quebrar outro tabu. Há 27 anos, o clube das Laranjeiras não bate o rival em um jogo decisivo. A última vez foi em 1995, no famoso 3 a 2 contra o Flamengo de Romário, então melhor do mundo. O duelo ficou marcado pelo gol de barriga de Renato Gaúcho, que na súmula, foi dado para o meia Aílton, que foi quem deu o chute desviado pelo atacante.



Somado a tudo isso, o Flamengo, mandante da primeira partida, anunciou ontem, que sua torcida esgotou os ingressos para o clássico.



Apesar das reclamações para adquirir ingressos para o confronto, a expectativa é que a torcida do Fluminense também esgote a sua carga.

Prováveis escalações

FLAMENGO

Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes (Andreas), Willian Arão e Bruno Henrique (Lázaro); Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol. Técnico: Paulo Sousa



FLUMINENSE

Fábio, Luccas Claro (Nino), Manoel (Felipe Melo) e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Cris Silva; Arias, Willian Bigode e Cano. Técnico: Abel Braga