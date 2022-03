Gnabry tem contrato com o Bayern até 2023 - Uwe Anspach / AFP

Publicado 30/03/2022 11:45

O Real Madrid monitora a situação de Serge Gnabry, atacante do Bayern de Munique, segundo o "Bild". O atleta tem contrato com o clube alemão até 2023 e uma renovação não parece próxima, uma vez que os bávaros não pretendem chegar na pedida salarial do jogador.

Nesta operação, Alaba pode ser um grande trunfo para a equipe merengue. O defensor, que deixou o Bayern sem custos na última temporada para defender a camisa do Real Madrid, atua no papel de convencer seu ex-companheiro a jogar na Espanha.



No entanto, os espanhóis querem que o atacante permaneça na Alemanha por mais uma temporada para que chegue de graça para defender os Blancos a partir de 2023, assim como chegou Alaba e da mesma forma como o clube pretende contratar Mbappé.



Essa não é a única opção. Em 2014, o Real Madrid contratou Toni Kroos do Bayern por um valor acessível por conta da proximidade do fim do contrato do meia com os bávaros. E Gnabry não está satisfeito com sua condição no time de Julan Nagelsmann.