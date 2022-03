Rogério Minotouro - Divulgação

Rogério MinotouroDivulgação

Publicado 30/03/2022 11:35 | Atualizado 30/03/2022 11:35

Rio - No último final de semana, o ex-lutador e empresário Rogério Minotouro esteve em Angra dos Reis para mais um compromisso muito importante. Junto com seus filhos e demais empresários, Minotauro realizou uma viagem de lancha com intenção de tratar de uma nova oportunidade de negócios que anda analisando e demonstrando interesse.

Um dos apoiadores e amigos de Rogério que também estava abordo era o proprietário da embarcação Leandro Trindade. Apesar de ainda não ter divulgado quais seriam seus objetivos e qual seria o projeto envolvido em sua parceria, o atleta já deu indícios que ampliará seus negócios esportivos ainda nesse ano de 2022.



Além de todos os negócios, Rogério aproveitou para aproveitar a viagem e comemorou seus 20 anos de carreira como atleta no MMA.