Guilherme Schmidt levou o ouro no Grand Slam de Judô de Antalya na categoria até 81kg, - Divulgação/IJF

Publicado 02/04/2022 18:59

Após um primeiro dia de uma prata e um bronze, o Brasil conquistou o seu primeiro ouro no Grand Slam de Judô de Antalya, na Turquia. Guilherme Schmidt foi o vencedor neste sábado da categoria até 81kg, derrotando na final o turco Vedat Albayrak, com uma virada a 39 segundos do fim da luta, graças a uma chave de braço que obrigou o adversário a desistir.



O brasileiro ainda comemorou a vitória gritando "receba", uma referência a Iran "Luva de Pedreiro", que vem bombando nas redes sociais. Além dele, Maria Portela ficou em terceiro lugar até 70 kg ao superar a britânica Petersen Pollard na disputa do bronze com um waza-ari no Golden Score.



Na sexta-feira, o Brasil já havia conquistado outro bronze com Jéssica Lima na categoria até 57 kg. A prata foi de Willian Lima até 66 kg). Já Larissa Pimenta chegou perto do pódio, mas perdeu a disputa do terceiro lugar.