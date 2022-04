Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o meio do ano - AFP

Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o meio do anoAFP

Publicado 04/04/2022 19:12

Rio - Após longa novela, o atacante Kylian Mbappé pode estar próximo de renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain. O anúncio, inclusive, já estaria sendo preparado, e tem previsão para ser lançado em maio, em todas as redes sociais do clube. A informação é do jornalista francês, Daniel Riolo.

"Ça sera plutôt en mai qu'on le saura !"



Selon @DanielRiolo, Mbappé annoncera sa décision de rester au PSG à l'issue du championnat, dans quelques semaines. pic.twitter.com/iVTclOPtdC — After Foot RMC (@AfterRMC) April 4, 2022 "De acordo com Daniel Riolo, Mbappé anunciará sua decisão de permanecer no PSG ao final do campeonato, em algumas semanas", publicou uma emissora francesa. "De acordo com Daniel Riolo, Mbappé anunciará sua decisão de permanecer no PSG ao final do campeonato, em algumas semanas", publicou uma emissora francesa.

Após a goleada do PSG sobre o Lorient, por cinco a um, o atacante conversou com a imprensa local, e revelou ainda não ter definido o seu próximo destino.

"Eu não fiz uma escolha sobre meu futuro, todos sabem disso. Estou pensando, há novos elementos que irei considerar e muitos parâmetros. Não será uma decisão fácil e minha família irá ajudar. Eu não quero cometer erros. Se eu tivesse decidido, eu já teria anunciado", afirmou o atacante em entrevista ao "Prime Video".