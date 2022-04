Treino aberto do Fluminense nas Laranjeiras - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 08/04/2022 17:00

Rio - O técnico do Fluminense, Abel Braga comentou os protestos dos torcedores do Flamengo no Ninho do Urubu nesta sexta-feira. Ele criticou a postura dos rubro-negros que subiram em carros de jogadores, gritaram palavras de ordem e o ato que teve até um torcedor detido por tentar tirar a arma de um policial.

"Não pode passar despercebido o que acontece no clube coirmão, porque isso não só dói, mas tira tudo o que o futebol tem como glamour. Pessoas sendo desrespeitadas…É lamentável, e providências têm que ser cobradas. Cobrança porque perderam o campeonato? Eles são tricampeões", disse.

Abel Braga relembrou os protestos dos torcedores do Fluminense no Galeão, após a eliminação da Libertadores e a venda de Luiz Henrique. Na opinião do técnico, os tricolores não extrapolaram o limite.

"O torcedor quer ouvir uma palavra, uma justificativa. Ele quer que você olhe nos seus olhos e fale o que aconteceu. Vai ser sempre assim, isso é movido pela paixão, mas tem que ter uma civilidade. Eles estavam reclamando da saída do Luiz Henrique. Eu falei que não dou preço ao atleta e sou funcionário assim como ele. Aqui tem manifestação, mas nada passou do limite", disse.