Lateral Ramon em ação pelo Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Lateral Ramon em ação pelo FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/04/2022 15:14 | Atualizado 08/04/2022 16:59

Rio - Em busca da mesma sintonia, o Bragantino permanece apostando em jovens atletas para fortalecer o elenco nesta temporada de 2022. Por este motivo, anunciou nesta sexta-feira (8) as contratações, por empréstimo, do lateral-esquerdo Ramon, ex-jogador do Flamengo, e do zagueiro Renan, ex-Palmeiras.

Por outro lado, os contratos dos dois reforços não possuem opção de compra para o Bragantino. O vínculo será válido por apenas uma temporada. Após a saída de Fabrício Bruno, para o Flamengo, a diretoria decidiu investir no zagueiro Renan. No caso do Ramon, o lateral disputará a posição com o titular Luan Cândido, além de Guilherme e Weverson.

Cria da base do Palmeiras, Renan participou da campanha vitoriosa da Libertadores e Copa do Brasil, em 2020. No entanto, perdeu o espaço após disputar a posição com os veteranos Gustavo Goméz, Luan, Murilo e Kuscevic.

Revelado pelo Flamengo, Ramon perdeu espaço após a chegada do técnico Paulo Sousa. Além disso, a chegada de Ayrton Lucas, sacramentou a saída do lateral-esquerdo, que tem contrato até 30 de setembro de 2025.