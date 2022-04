Laura Pigossi está na semifinal do WTA de Bogotá - Divulgação/Copa Colsanitas

Publicado 08/04/2022 18:37

Além dos bons resultados nas duplas, a temporada de Laura Pigossi também garantiu marcas pessoais na simples. Medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio, a tenista brasileira venceu na semana seus primeiros jogos nível WTA e está na semifinal do WTA 250 de Bogotá, na Colômbia. De quebra, com o resultado, ela deu grande pulo no ranking e entrará no top 150 da simples pela primeira vez.



Para ficar entre as quatro melhores do torneio, Laura superou a ucraniana Dayana Yastremska, atual 102 do mundo, por 2 sets a 1 com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/3), após 2h33min de duração, salvando três match-points.



"Estou muito feliz pela maneira como joguei. Essa semana venho demonstrando uma força mental muito grande e isso está me levando adiante. É viver o presente, focar na tática e acreditar. Já tinha feito isso em Tóquio. Estou simplesmente jogando, acredito que posso enfrentar qualquer uma e continuar fazendo o que venho feito, com garra, intensidade e sangue nos olhos. Esse é o principal", disse Pigossi, que agora vai enfrentar a colombiana Maria Osorio, 33ª do mundo.