Haaland movimenta a próxima janela de transferências na EuropaAFP

Publicado 08/04/2022 18:05

Rio - O futuro de Erling Haaland segue em indefinição no Borussia Dortmund, da Alemanha, apesar de ter recusado uma proposta do Manchester United, da Inglaterra. De acordo com o portal "ESPN", após a recusa, o centroavante norueguês de 21 anos ficou mais próximo do City.

A recusa teria acontecido após Haaland manifestar não ter confiança no projeto do United, inclusive com a indefinição do novo técnico. O clube inglês deve passar por uma grande reformulação ao longo desta temporada e isso afastou o desejo do craque norueguês. Além disso, a equipe não tem classificação garantida para a próxima Liga dos Campeões.

Por outro lado, o Manchester United possui outros nomes na mesa e pode reforçar o interesse na contratação de Harry Kane, destaque e referência do Tottenham. O clube inglês tem a certeza de que, caso Haaland prefira disputar a Premier League, o City estará mais próximo do atacante.