Publicado 08/04/2022 17:51

Rio - As declarações do técnico Abel Braga, do Fluminense, sobre os protestos violentos de torcedores do Flamengo na porta do Ninho do Urubu, na manhã desta sexta-feira, causaram polêmica. Durante a colocação do troféu de campeão carioca na sala do Tricolor, ele alfinetou o Rubro-Negro.

“Me preocupa o que causamos um pouco de dano, o Ninho (do Urubu, CT do Flamengo) está sendo invadido, aquela coisa toda. Desculpem, que se f* eles. Se a gente continuar com esse ambiente que nós temos, a gente vai conseguir coisas melhores”, disse.

O comentarista da ESPN, Fábio Sormani, detonou o treinador por ironizar o ocorrido e afirmou que ele deveria prestar solidariedade aos colegas de profissão.

“Eu fiquei assustado. Esse enredo envolvendo diretor, o vice-presidente e torcida não é novidade. Agora, você ver um homem da idade do Abel, a experiência que ele tem, que vive no futebol há anos dar uma declaração dessas? Ele deveria ser solidário aos jogadores do Flamengo. É assustador o que disse o Abel Braga. Do que aconteceu hoje, pra mim é que mais me assusta”, disse Sormani.

“A declaração do Abel é estarrecedora. Ele faz parte deste meio, hoje ri e amanhã pode estar chorando. Não me surpreende, nada no Abel me surpreende as coisas que o Abel faz”, completou.