Publicado 08/04/2022 17:30

Rio - Sem clube desde que chegou o Benfica, Jorge Jesus tem seu nome ventilado em muitos clubes do mundo. Porém, de acordo com o jornal português "A Bola", o Fenerbahçe, da Turquia, parece ser o favorito para contratar o ex-técnico do Flamengo. O presidente do clube turco se encontrou com o Mister recentemente.

Ali Koc, mandatário do Fenerbahçe, se reuniu com o português em Lisboa e os dois conversaram sobre a possibilidade de um acordo. O clube turco estaria disposto a atender os pedidos do campeão da Libertadores de 2019 e fazer um investimento grande.

Atualmente, o Fenerbahçe é comandado por Ismail Kartal, que assumiu o clube em janeiro, após a demissão de Vítor Pereira, atual técnico do Corinthians. Na ocasião, os turcos tentaram levar Jesus para Istambul, mas não houve sucesso, porque Jorge Jesus tem um acordo com o Benfica até o fim da temporada européia.

De acordo com o jornal "Fanatik", Joachim Löw, ex-técnico da Alemanha, também é um dos nomes cotados. Na última semana, o jornal "Record" afirmou que Jorge Jesus tinha acertado sua ida para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas o estafe do treinador negou a informação. Nos próximos dias, JJ tem viagem marcada ao Rio de Janeiro, onde comandou o Flamengo, mas sua estadia na cidade carioca será para acompanhar o Carnaval.