Publicado 08/04/2022 18:58 | Atualizado 08/04/2022 19:01

Rio - Alvo de críticas, Neymar perdeu também o prestígio com os donos do PSG, da França. De acordo com o jornal francês "L'Equipe", o emir do Catar, Tamim Al Thani, principal acionista do Paris Saint-Germain, está insatisfeito com o mau desempenho do craque brasileiro e vê um jogador com falta de motivação.

Além disso, já está planejado o gasto de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhões) ao todo em transferências e salários com o atacante. Na avaliação do dirigente, as últimas atuações de Neymar estão sendo decepcionantes.

O investimento feito pelo atacante tem atormentado também o A Thani. O PSG investiu 222 milhões de euros para contratar Neymar e, além disso, arca com um salário de 38 milhões de euros por ano, o que dificulta uma possível transferência para outro clube, que tenha condições para investir. O jogador tem contrato até junho de 2026.

"Visto de Doha (capital do Catar), domina a sensação de que a motivação de Neymar está diminuindo, com a impressão de que ele nem sempre fez o possível para estar no seu melhor nível", destaca um trecho da reportagem.