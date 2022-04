Transmissões do Grupo Globo agora terão linha do tempo ao invés de crônometro - Reprodução

Publicado 08/04/2022 19:24

Novidade na transmissão do SporTV e do Premiere. Uma "linha do tempo" na tela durante a partida: pic.twitter.com/KeuF30bvLM — Goleada Info (@goleada_info) April 8, 2022

Rio - O pontapé inicial na Série B do Brasileirão, na noite desta sexta-feira, marcou também a estreia do novo pacote gráfico do Grupo Globo para o SporTV e o Premiere com uma mudança radical. Agora, o cronômetro com o tempo de jogo não fica mais disponível ao lado do placar, mas sim em uma linha do tempo no canto esquerdo do televisor. A mudança pôde ser vista já na partida do Vasco contra o Vila Nova, em São Januário.