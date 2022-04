Mbappé lamenta demora em entrosamento com Neymar e Messi - Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 10/04/2022 18:45

Rio - No fim da temporada, o entrosamento entre Neymar, Messi e Mbappé começou a se destacar em campo pelo Paris Saint-Germain. No entanto, em entrevista à rádio "RMC", o atacante francês lamentou a demora na comunicação entre o trio, apesar de ter desconversado sobre o seu futuro no clube, onde tem contrato até junho.

"É uma pena que só esteja acontecendo agora. Houve muitas circunstâncias e eventos que provocaram essa demora. Somos três de qualidade que tentam ajudar a equipe o máximo possível. Arrependimento? A vida é assim, às vezes você vence, às vezes perde. Temos que olhar para a frente", lamenta Mbappé após goleada do PSG por 6 a 1 sobre o Clermont, no último sábado.

O atacante foi questionado também sobre o desempenho da equipe do PSG após a eliminação precoce na Champions League para o Real Madrid, pelas oitavas de final. Por outro lado, Mbappé demonstrou compreensão e afirmou que entende os protestos da torcida.

"Precisamos continuar até o último dia, até o fim da temporada, tentando dar alguma alegria como a que demos hoje. É sempre especial. Gostaríamos que os torcedores sempre estivessem conosco. Entendemos a decepção. Se eles estiverem conosco, será fantástico. Se não, faremos nosso trabalho porque somos pagos para isso", completou.