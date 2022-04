Serena Williams e Lewis Hamilton - Reprodução

Serena Williams e Lewis HamiltonReprodução

Publicado 21/04/2022 12:43

Rio - Multicampeões em seus esportes, Serena Williams e Lewis Hamilton podem se aventurar no futebol de uma maneira inusitada. A dupla se unirá ao empresário Martin Broughton, atual presidente da British Airways, para tentar comprar o Chelsea. A informação é da "Sky News".

Segundo o veículo, Hamilton e Williams estariam investindo juntos cerca de 20 milhões de libras na oferta pelos Blues. Atualmente, a empresa de Martin Broughton é uma das três que restaram na disputa para comprar o clube de Roman Abramovich.

Curiosamente, Hamilton é torcedor declarado do Arsenal, enquanto Broughton é ex-presidente do Liverpool, dois dos maiores rivais do Chelsea. Caso o investimento se concretize, o campeão da Fórmula 1 e a tenista se juntarão a outras figuras do esporte que investiram em clubes de futebol, como LeBron James, que possui participação no Liverpool desde 2011.